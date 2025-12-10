Mentone ti porta in viaggio nell’Art Déco: visita guidata nel cuore del “carré d’or”

La città di Mentone invita residenti e visitatori a riscoprire il suo patrimonio Art Déco attraverso due visite guidate, oggi, mercoledì 10 e mercoledì 31 dicembre 2025, entrambe dalle 10:00 alle 10:45, con ritrovo al Palais de l’Europe.

Il percorso di 45 minuti offre l’opportunità di ammirare come, durante l’entre-deux-guerres, lo stile architettonico della città abbia subito una modernizzazione radicale, sostituendo progressivamente i codici neoclassici con le geometrie essenziali e l’eleganza moderna dell’Art Déco.

I partecipanti saranno accompagnati lungo le principali vie del “carré d’or”, ammirando le facciate che raccontano l’evoluzione estetica della Riviera e della Belle Époque. Il tour è breve ma ricco di spunti, ideale per chi vuole comprendere come la modernità abbia plasmato il volto di Mentone.

Il biglietto d’ingresso costa 4 euro e può essere pagato in contanti (si consiglia l’importo esatto) o con assegno intestato al Trésor Public direttamente sul posto.

Un’occasione unica per vivere la storia architettonica della città e lasciarsi sorprendere dall’eleganza dell’Art Déco nel cuore della Riviera.