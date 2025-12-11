A Nizza è nato il più grande Albero di Natale patchwork fatto a mano

E’ stato inaugurato, sul parvis accanto alla boulangerie Barnoin in avenue Verola, a Nice Saint-Isidore, il più grande Albero di Natale patchwork realizzato interamente a mano. A presentarlo è l’associazione Le Potager de la Fantaisie, presieduta da Patrizia Gallo.



Il maestoso albero, alto cinque metri, è composto da migliaia di quadrati di stoffa colorati, tutti diversi e creati uno per uno dalle “mamie” del Groupe Loisirs Créatifs dell’associazione.

Un lavoro corale e paziente che dà vita a un pezzo unico non solo per la città di Nizza e le Alpes-Maritimes, ma probabilmente per tutta la Région Sud. L’illuminazione, rigorosamente solare, resterà in funzione fino alla celebrazione della Galette des Rois del 2026.





La giornata di festa è stata accompagnata da due amici dell’associazione: Jean-Jacques Beltramo, con le sue vignette dal vivo e il fisarmonicista Krys, che ha animato l’evento con la sua musica.



«Sono contenta di vedervi numerosi», ha esordito Patrizia Gallo, che ha rivolto un ringraziamento speciale a quanti hanno reso possibile l’iniziativa: Christian Arione, la famiglia Costamagna del Trésor de Sapin, Olivier Barnoin della boulangerie di Saint-Isidore, Maurice Tornesi e tutti gli amici che hanno dato una mano.



Nei giorni precedenti all’inaugurazione, un piccolo albero patchwork è stato installato nella scuola primaria del quartiere, offrendo un’anteprima dell’opera principale. Le foto mostrano l’albero completo e le persone che lo hanno realizzato e allestito: Anne-Marie, Sergio, Nadia, Janine, Jean-Marie, Georgette e Danilo, insieme all’aiuto prezioso di Maurice Tornesi.





All’inaugurazione sono intervenuti anche Christian Arione, presidente dell’associazione dei commercianti di Nice Saint-Isidore – «senza di lui non avremmo potuto fare nulla», sottolinea Gallo – l’adjointe Monique Bailet con il marito Patrick, Catherine Chauvin e Alex Kenaza del Comité de Quartier, Eric Jeauffroy del Comité des Fêtes, i rappresentanti della Paroisse Notre-Dame du Rosaire, e Laura Albanese, presidente dell’ANPI Côte d’Azur. Numerosi anche gli amici del Potager de la Fantaisie e tanti bambini, incantati dai colori dell’albero.





