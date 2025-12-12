Il Natale arriva al Casino Café de Paris con un calendario dell’Avvento da sogno

Il Casino Café de Paris, nel cuore di Monte‑Carlo, celebra la magia delle feste con un’iniziativa speciale che promette emozioni e grandi sorprese.

Dal 1° al 24 dicembre, gli ospiti sono invitati a vivere un momento magico partecipando al calendario dell’Avvento gigante. Ogni giorno sono in palio più di 25.000 euro di premi.

Durante la visita, ogni partecipante riceverà un prezioso ticket con un codice unico, che permetterà di tentare di aprire la casella del giorno dell’Avvento. Ogni giorno è un’occasione per vincere regali eccezionali tra una selezione raffinata: oggetti hi-tech all’ultimo grido, gioielleria, esperienze esclusive e molte altre sorprese. L’iniziativa è riservata agli aderenti al programma di Fidelizzazione My Monte‑Carlo.

L’evento non si limita ai premi: numerose animazioni festive accompagneranno l’intero periodo, tra illuminazioni spettacolari, serate con DJ e show inediti, per offrire un’esperienza completa e indimenticabile nel cuore delle festività natalizie.

Informazioni pratiche:

Orari di partecipazione: dalle 10:00 a mezzanotte

Un’occasione imperdibile per vivere la magia del Natale, tra sogni, sorprese e premi da conquistare ogni giorno al Casino Café de Paris, in una cornice scintillante che chiude l’anno in bellezza!



