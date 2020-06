Isola 2000 dà il via alla stagione estiva. Impianti di risalita gratuiti in tutto il Mercantour

Per dare il via alla stagione estiva, Isola 2000 organizza la "Fête de la Terre et de la Montagne ", una giornata dedicata alla scoperta di tutti i piaceri della montagna.

L’appuntamento è per sabato 27 giugno 2020 dalle 9 alle 17: Isola 2000 offrirà diverse opportunità per trascorrere una serena giornata in alta montagna.

Per gli sportivi saranno proposte arrampicate con guide di alta montagna o percorsi in mountain bike tra il resort e il villaggio e sul bike park, nonché gare di arco o mini golf.

Verranno proposte escursioni a tema con guide alpine dell'ufficio guide del Tinée, per le quali è meglio prenotare al numero 04 93 23 15 15.

Il percorso detto “strada degli italiani”, offrirà spunti diversi al turismo famigliare.



Nel villaggio i produttori e gli artigiani presenteranno i loro prodotti regionali con degustazioni.

Inoltre possibilità di consumare un pasto all’aperto allietato da un concerto con la neve quale scenario.



La manifestazione sarà anche l’occasione per ricordare a tutti le buone pratiche della montagna e per creare un simpatico rapporto tra pastori agli alpeggi e visitatori.



Gli impianti di risalita saranno gratuiti questa estate: in un comunicato della stazione sciistica si legge:” Siamo lieti di annunciare che Christian Estrosi, presidente del Sindacato misto delle stazioni del Mercantour, in accordo con i sindaci di St Etienne de Tinée e Isola, ha deciso che gli impianti di risalita estivi saranno gratuiti presso le stazioni del Mercantour. Saremo pronti ad accogliere escursionisti, corridori, atleti, appassionati di mountain bike, in mezzo alla natura, nelle migliori condizioni. A presto sulle nostre montagne... "

Questi servizi, nel rigoroso rispetto delle norme sanitarie, saranno attivi dal 4 luglio al 31 agosto 2020.