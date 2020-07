Riprendono le crociere: ogni sabato da Nizza alla scoperta della Corsica (Foto)

Ogni sabato, dal porto di Nizza, inizia una crociera della durata di otto giorni e sette notti alla scoperta della Corsica.

A proporla è la compagnia Ponant con il traghetto Lyrial: si prende il mare, in tutta serenità, per sperimentare una parentesi senza tempo in un ottimo ambiente che consente di conoscere le bellezze della Corsica circumnavigandola

Si scopre così, miglio dopo miglio, l’infinita bellezza dell’isola, dei suoi incantevoli paesaggi e della natura spesso incontaminata.

Questo il programma della crociera “La Corse sauvage et secrète” che partirà sabato prossimo, 25 luglio, dal porto di Nizza (programma del tutto simile a quello della settimana successiva)

Sabato 25 luglio – Imbarco ore 16 - Partenza da Nizza ore 18

Domenica 26 luglio – Saint Florent

Lunedì 27 luglio - Golfe de Santa-Manza

Martedì 28 luglio 2020 - Bouches de Bonifacio

Mercoledì 29 luglio 2020 – Roccapina

Giovedì 30 luglio 2020 - Pointe de la Parata

Venerdì 31 luglio - Calvi

Sabato 1° agosto – Nizza – arrivo intorno alle 7

Il costo della crociera parte da 3.100 euro a persona.