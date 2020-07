Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Il Mont Chauve (Video e foto)

Appena 10 km di strada per raggiungere la cima del Mont Chauve, ma in 10 Km si scalano 820 metri, il che, per un ciclista, è una performance di tutto rispetto.

E’ quella che, per Montecarlonews, ha compiuto il nostro Danilo Radaelli:la fatica è comunque premiata da una bella vista, da un ottimo risultato sportivo e dalla possibilità di ammirare il forte militare.

Il Mont Chauve é situato nel territorio di Aspremont, comune della Métropole di Nizza: si tratta di un belvedere straordinario su Nizza e sulla costa. Si trova a quasi 900 m sul livello del mare e si affaccia direttamente su tutta la città. È molto poco visitato, ma la vista su Nizza e sulla costa è semplicemente incredibile.

La strada per arrivarci è un vicolo cieco. È piuttosto stretta ed é chiusa all'ultimo chilometro da una barriera e occorre terminare il percorso a piedi attraverso un sentiero (più corto) o una strada (più lunga, ma accessibile a tutti). È facile parcheggiare poco prima della barriera.

Giunti al forte del Mont Chauve e salite le scale (ripide) si gode un panorama eccezionale sulla costa a 180° e lo sguardo scorre da Nizza a Cannes e anche oltre.

Il forte non può essere visitato . Ad ovest la vista è ostacolata dalle antenne, mentre ad Est si scorge La Turbie. Per evitare le antenne e approfittare di una visione chiara verso ovest, è sufficiente scendere

Per godere del panorama montano (Nord) occorre aggirare il forte e si può ammirare il Mercantour, tra cui l’Argentera, il Gelas, l'intera valle della Tinée, il Monte Giraud,

E’ possibile salire sulla cima del Mont Chauve a piedi. In questo caso occorre imboccare la GR5 (quella che collega l'Olanda al Mediterraneo) da Nizza o dalla zona di St Michel o dal parcheggio Aspremont. Il sentiero non conduce direttamente in vetta, ma passa 150 m più in basso. Un bivio sulla destra condurrà al forte.

In bicicletta, la strada ha il vantaggio di non essere trafficata, ma è irregolare e occorre frenare continuamente quando si è in discesa a causa delle curve. La descrizione è tratta da NiceAzur.com