Monaco e la sostenibilità: la Fondation de Monaco alla Cité internationale universitaire de Paris

Il 5 giugno 2025, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, la Fondation de Monaco ha preso parte alla prima tavola rotonda del ciclo “La Cité de l’avenir”, organizzata per celebrare il centenario della Cité internationale universitaire de Paris (CIUP).

Durante l’incontro, dedicato al tema “Per un modello di convivenza che contribuisca all’equilibrio del pianeta”, Martine Garcia Mascarenhas, direttrice della Fondation de Monaco, ha evidenziato l’impegno del Principato di Monaco nella lotta contro i cambiamenti climatici, con l’obiettivo di neutralità carbonica entro il 2050, a dieci anni dall’Accordo di Parigi.

Soluzioni per la transizione energetica

Alla tavola rotonda hanno partecipato Pauline Caillouet, responsabile operativa del Servizio di Manutenzione degli Edifici Pubblici, e Raphaël Carossi, esperto energetico presso la Missione per la Transizione Energetica. Durante l’incontro, hanno illustrato alcune strategie adottate nel Principato, tra cui: il programma “Bâtiments Durables Méditerranéens de Monaco” (BD2M), per edifici ecologici e sostenibili, l’installazione di pannelli fotovoltaici integrati nel patrimonio storico, come al Lycée Albert Ier, sistemi di gestione energetica centralizzati, impiegati in scuole e edifici pubblici ed infine Il concorso “MonaCUBE”, un’iniziativa didattica per la riduzione dei consumi energetici

I temi centrali della discussione

Di fronte a un pubblico composto principalmente da residenti della CIUP, sono stati affrontati tre aspetti fondamentali:

La riqualificazione del patrimonio edilizio storico, con un focus sul progetto di ristrutturazione energetica della Fondation de Monaco, che si concluderà a settembre dopo tre anni di lavori, il ruolo della biodiversità nel campus, un’area di 34 ettari considerata un importante ecosistema verde e l'impatto dei comportamenti e della governance, essenziali per i 12.000 studenti e ricercatori internazionali ospitati nel campus.

Le conclusioni della tavola rotonda saranno integrate nella “Dichiarazione del Centenario”, che chiuderà ufficialmente le celebrazioni a dicembre 2025. Un evento che conferma l’impegno del Principato di Monaco nella transizione ecologica e nella ricerca di soluzioni innovative per la sostenibilità.