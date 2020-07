Il MAMAC festeggia i trent’anni con un nuovo sito internet

Per festeggiare degnamente il trentesimo compleanno del museo, il sito web del MAMAC si è concesso nuovo look: più moderno ed intuitivo, il nuovo sito Web (disponibile in inglese e francese) offre contenuti più ricchi della collezione e delle mostre temporanee e dedica molto spazio ad opere e immagini.

Le sue nuove sezioni riflettono anche la diversità dell'offerta del MAMAC: spettacoli, concerti, interventi coreografici o teatrali, laboratori di pratica artistica.

Ogni manifestazione, ogni performance, ogni mostra avrà un suo spazio sul sito internet del Mamac.

Il Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain è un luogo per tutti: nella sezione "Visite et ateliers", sono inseriti i laboratori e i progetti su misura per bambini, persone con disabilità o associazioni.