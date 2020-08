Cosa fare e vedere a Saint Jean Cap Ferrat? Ve lo diciamo in 5 fotografie

In collaborazione con Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur, Montecarlonews propone cinque idee con altrettante fotografie per conoscere e per sapere cosa fare quando si visita una località che non si conosce.

Questa volta proponiamo un tour a Saint Jean Cap Ferrat con cinque fotografie e altrettante idee.

Dunque cosa fare e cosa vedere a Saint Jean Cap Ferrat?

Foto 1: Passeggiare per le strade del villaggio e sulle banchine del porto

Foto 2: Scoprire Saint-Jean-Cap-Ferrat "lato mare" in barca, pagaia o kayak

Foto 3: Camminare lungo i sentieri costieri e, alla curva di una baia, tuffarsi nelle acque cristalline

Foto 4: Scoprire le meraviglie di Villa Ephrussi de Rotschild e immergersi nei suoi magnifici giardini

Foto 5: Crogiolarsi al sole sulla terrazza o su una sedia a sdraio, con un unico orizzonte, il mare ...