Curiosità: il 20 settembre 1939 nasce il Festival del Cinema di Cannes che oggi compie 74 anni

Molti credono sia nato in maggio, perchè per tradizione si svolge a fine mese di maggio ma la prima edizione del Festival di Cannes si svolse nel 1939 e fu la reazione alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che era in mano a fascisti e nazisti che selezionavano arbitrariamente i film, purchè propagandassero i due regimi.

Il film presentato nel 1937 dai francesi, l’indiscusso capolavoro La grande illusione di Jean Renoir, venne escluso dalla premiazione a Venezia perché accusato di diffondere ideali pacifisti. Si preferì premiare pellicole vicine alle idee dei totalitarismi, quali il documentario Olympia di Leni Riefenstahl e Luciano Serra pilota di Goffredo Alessandrini.

Così per reazione il governo francese diede vita a Cannes ad un festival di risonanza internazionale, volto a fare concorrenza a quello di Venezia e nel 1939 ci fu la prima edizione, presieduta dal maestro Louis Lumiere.

La kermesse avrebbe dovuto svolgersi il 30 settembre ma la dichiarazione di guerra della Francia alla Germania del 3 settembre dello stesso anno mise fine allo spettacolo, che quindi si concluse ancora prima di iniziare. La prima vera edizione del Festival di Cannes si tenne nel 1946, dal 20 settembre al 3 ottobre e si stabilì la cadenza annuale. Si cominciò al Casinò, che venne poi sostituito negli anni con il Palais de la Croisette fino al 1983.

Poi per ragioni di turismo vista la grande popolarità dell'evento venne scelto il mese di maggio.