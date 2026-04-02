Meccanica Fantini, realtà riconosciuta nella progettazione e realizzazione di soluzioni personalizzate per l'industria alimentare, è partner di IDA Summit 2026

L'azienda è una realtà esperta e riconosciuta nella progettazione e realizzazione di soluzioni personalizzate per l'industria alimentare.

L’esperienza maturata nel corso di oltre 45 anni di attività permette a Meccanica Fantini di tradurre con precisione le esigenze dei suoi clienti, interpretando processi e contesti produttivi con un approccio ingegneristico versatile e orientato all’innovazione. Integrano competenze meccaniche, automazione ed esperienza operativa per offrire soluzioni affidabili e conformi alle normative. La loro presenza non si limita alla progettazione: supportano il cliente passo dopo passo, dall’idea iniziale all’avviamento finale dell’impianto, come specialisti in macchine per nastri trasportatori, taglio e farcitura/dosaggio.

Il core business di Meccanica Fantini è dedicato al mondo bakery, con soluzioni specializzate per la produzione di pane, pizza, merendine, biscotti e torte. Queste macchine ottimizzano processi di trasporto, taglio preciso e dosaggio/farcitura, garantendo efficienza, igiene e innovazione per produttori che puntano su qualità e personalizzazione.

In relazione all’IDA Summit 2026, Meccanica Fantini auspica un confronto qualificato con realtà attive nel mercato alimentare africano, un contesto in rapida evoluzione e caratterizzato da specificità territoriali, logistiche e produttive. L’azienda considera l’iniziativa un’opportunità per ampliare la propria comprensione del settore, ascoltare esperienze dirette e instaurare relazioni professionali basate su scambio tecnico, osservazione e visione condivisa che possano portare nuove collaborazioni proficue e durature.

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Sito web: www.ida-events.org

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