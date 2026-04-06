Top Marques Monaco 2026: lusso e innovazione per gli appassionati di supercar (Foto)

La 21ª edizione di Top Marques Monaco si terrà dal 6 al 10 maggio 2026 presso il prestigioso Grimaldi Forum, uno degli appuntamenti più attesi a livello internazionale nel settore del lusso e dell’automotive.
L’evento, ormai punto di riferimento per appassionati e professionisti, offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva tra le più spettacolari supercar, auto d’epoca, motociclette e innovazioni tecnologiche di ultima generazione. Anche per questa edizione, il salone promette di superare le aspettative, ampliando ulteriormente l’offerta espositiva.
Tra le principali novità del 2026 spicca il debutto dell’esclusivo Hall dei Preparatori di Lusso, un’area di ben 1.500 metri quadrati interamente dedicata ai più rinomati specialisti del tuning automobilistico e alla creazione di veicoli su misura tra i più esclusivi al mondo. Uno spazio pensato per celebrare l’eccellenza artigianale e l’innovazione nel design automotive.
Non mancheranno inoltre le eccellenze dell’alta orologeria, con i marchi più prestigiosi pronti a presentare le loro ultime creazioni, mentre gli appassionati del mondo nautico potranno scoprire le nuove gamme di superboat esposte, arricchendo ulteriormente l’esperienza del salone.
Ad aprire ufficialmente la manifestazione sarà una prestigiosa serata di anteprima, prevista per il 6 maggio dalle ore 19:30 alle 22:30. L’evento sarà accessibile al pubblico con biglietteria limitata, offrendo un’opportunità esclusiva per vivere in anticipo le atmosfere di uno dei saloni più iconici del panorama internazionale.
Accessibile per tutta la durata della manifestazione, dal mercoledì alla domenica, Top Marques Monaco 2026 è un appuntamento imperdibile per chi desidera esplorare il futuro del lusso, tra innovazione, design e performance senza compromessi.