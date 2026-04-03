Sanremo, 'Dalla brace al piatto': lo spettacolo del gusto firma l'evento da Benza Srl

Un sabato all'insegna dei sapori autentici e della convivialità quello che si prospetta per il prossimo 11 aprile. La ditta Benza Srl, punto di riferimento nel Ponente Ligure per l'outdoor e il tempo libero, apre le porte della sua sede in via Pascoli 161 per un evento che promette di deliziare il palato e svelare tutti i segreti della cottura alla griglia: "Dalla brace al piatto: lo spettacolo del gusto".

Benza Srl: l'esperienza al servizio del cliente

L'azienda Benza Srl non è solo un punto vendita, ma un vero e proprio hub di eventi dedicati alla promozione delle eccellenze del settore. La filosofia della ditta è quella di permettere ai clienti di testare con mano l'efficacia dei prodotti proposti: per questo, durante l'intera giornata (dalle 10:00 alle 18:00), saranno protagonisti i barbecue Campingaz, celebri per le loro prestazioni e l'innovazione tecnologica, messi a disposizione proprio per dimostrarne la qualità superiore.

Showcooking e il vantaggio del "Buono Chef"

A rendere l'atmosfera ancora più coinvolgente sarà la presenza dello chef Massimo Necchi. Lo staff di Benza Srl accompagnerà i visitatori in una vera e propria dimostrazione tecnica e culinaria, dove lo chef trasformerà le materie prime in piatti spettacolari utilizzando i barbecue in esposizione.

Per chi deciderà di dare una svolta alla propria estate acquistando un BBQ durante l'evento, sarà attivo lo speciale "Buono Chef": mostrando lo scontrino allo chef Necchi, si riceverà immediatamente un omaggio esclusivo.

Contatti e info utili

Un appuntamento imperdibile per chi vuole prepararsi al meglio alla stagione delle grigliate. Per ulteriori dettagli sull'evento o per scoprire i prodotti in catalogo, è possibile chiamare il numero 0184 575246 oppure visitare i siti web ufficiali www.benzasrl.it e www.benzashop.it.