Monaco, tre opportunità commerciali alla Residenza Héméra e nell’area Pasteur-Hélios: pubblicati gli inviti a candidatura

L’Amministrazione dei Domini del Principato di Monaco ha pubblicato tre inviti ufficiali a presentare candidature per l’assegnazione in locazione di altrettanti spazi commerciali, situati rispettivamente all’interno della Residenza Héméra e nell’area compresa tra l’isolato Pasteur e l’edificio Hélios. Gli avvisi sono apparsi sul Journal de Monaco nelle edizioni di venerdì 27 marzo e 3 aprile 2026.

Nel dettaglio, le opportunità riguardano due locali allo stato “grezzo”, identificati come lotti provvisori R0-1 e R0-2, entrambi ubicati al piano terra del blocco A della Residenza Héméra, al civico 5 di boulevard Rainier III.

Il primo spazio, lotto R0-1, ha una superficie di circa 94,34 metri quadrati ed è destinato esclusivamente a un’attività commerciale non alimentare. Il bando esclude esplicitamente qualsiasi forma di ristorazione, così come l’installazione di sistemi di estrazione. Non sono inoltre consentite attività libero-professionali né l’utilizzo come ufficio, delineando quindi un perimetro preciso per le proposte imprenditoriali ammissibili.

Il secondo locale, lotto R0-2, si estende su una superficie di circa 105,64 metri quadrati ed è destinato ad attività nel settore alimentare con vendita da asporto. Tra le tipologie indicate figurano snack-bar, insalaterie, paninoteche, panifici, gelaterie, sale da tè, nonché esercizi dedicati a crepes e waffle. L’Amministrazione sottolinea che l’attività dovrà essere compatibile con il contesto residenziale, evitando qualsiasi impatto acustico o olfattivo. L’offerta commerciale dovrà inoltre rispondere in particolare alle esigenze della pausa pranzo dei lavoratori del Principato. Non è prevista, per questo spazio, alcuna area destinata a terrazza.

Il terzo invito riguarda invece un chiosco di circa 30 metri quadrati, già completamente allestito e attrezzato per attività di ristorazione veloce o snack. La gestione prevede un’apertura obbligatoria almeno dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 7:30 e le 17:30. A completamento della struttura, è prevista un’area di servizio di circa 15 metri quadrati, comprensiva di due servizi igienici aperti al pubblico — di cui uno accessibile a persone con mobilità ridotta — e uno spogliatoio riservato al personale.

Anche in questo caso, non è prevista la disponibilità automatica di una terrazza. L’eventuale occupazione del suolo pubblico resta di esclusiva competenza del Comune di Monaco: il candidato selezionato dovrà quindi presentare richiesta specifica qualora intenda installare spazi esterni nelle vicinanze del chiosco.

Le persone interessate possono ritirare il dossier di candidatura presso l’Amministrazione dei Domini, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), dalle 9:30 alle 17:00, al 5º piano, 5 promenade Honoré II – Hall A, Monaco, oppure scaricarlo tramite il portale «Mon Entreprise» del Governo del Principato e i link indicati di seguito:

Invito a presentare candidature per un locale, lotto R0-1, all’interno del blocco A «Residenza Héméra»

Invito a presentare candidature per un locale, lotto R0-2, all’interno del blocco A «Residenza Héméra»

Invito a presentare candidature per un chiosco e una struttura di servizio presso l’isolato Pasteur

Le candidature devono essere presentate presso l’Amministrazione dei Domini entro lunedì 27 aprile 2026 alle ore 12:00, termine perentorio.

