France, a metà tra architetto d'interni e Personal Agent

Ci sono progetti di decorazione che si portano in sé ma non si riescono a realizzare. Per mancanza di tempo o di conoscenze, e delegare questo compito a un professionista a volte dà l'impressione di perdere il controllo sul progetto che si sognava. Ecco perché France si è specializzata in questo approccio professionale e personalizzato. A metà strada tra l'architetto d'interni e la Personal Assistant, e con l'esperienza di molti anni trascorsi nel Principato di Monaco, è riuscita ad imporsi in una clientela esigente e spesso affollata.



Il segreto di questo successo si basa su valori e principi intangibili. Innanzitutto il rigore. Con un'esperienza nella gestione di progetti, si afferra le procedure amministrative e i piani con estrema minuzia. Con un gusto smisurato per lo stoccaggio e la classificazione, tutto è gestito al millimetro.

I suoi dossier sono vere bibbie anche per i clienti più distratti o disorganizzati. Dal primo appuntamento fino alla consegna del cantiere, sa gerarchizzare le priorità e coordinare i diversi mestieri. Un lavoro gestito assolutamente a cordino. Nessuna magia quindi per ottenere risultati, ma una grande metodologia e una certa capacità di tenere conto di tutti i tipi di vincoli.

È infatti la molteplicità della sua carriera e la sua versatilità che permettono alla Francia di controllare tutti i dettagli di un cantiere. Dai suoi anni nell'assicurazione e nella gestione di un hedge fund, ha imparato il controllo del budget e il rispetto dei vincoli legali. Le gestioni di due marchi di decorazione gli hanno permesso, inoltre, di costituirsi una vasta rete di prestatori di servizi di alto livello.

Lavora da molto tempo con i più grandi marchi in termini di design francese e italiano. Infine, la creazione e la gestione del negozio di puericultura più noto di Monaco le ha permesso di condividere l'intimità dei clienti e di sensibilizzarla all'importanza della scelta dei materiali.

Perché la decorazione non è solo una questione di stile. È anche e soprattutto una questione di materiali e colori. Giuste associazioni e armonia. La Francia ama, infatti, creare ambienti dolci e tranquilli. Interni accoglienti dove ci si sente bene. Per risiedervi in modo permanente o per fare soggiorni puntuali, i luoghi che veste sono sempre l'espressione della tranquillità e del comfort.

Per questo ha una predilezione per i tessuti morbidi al tatto e per le sedute soprattutto accoglienti. La scelta di dipinti e carta da parati risponde sempre a una ricerca di atmosfera rilassante. L'arredamento, funzionale e distinto, deve fondersi nel tutto senza imporsi. Anche gli accessori sono lì per portare un pizzico di personalizzazione, senza troppo marcare l'insieme per non annoiarsi.

Una tale esattezza nella decorazione non è semplicemente legata a un'intuizione artistica. È soprattutto il frutto di una grande curiosità e di una reale onestà intellettuale. Nessun ego in questo approccio, ma una grande apertura mentale a tutto ciò che lo circonda. La Francia trae ispirazione da tutti i paesi che visita in tutto il mondo e dalle numerose fiere di decorazione a cui partecipa, da Parigi a Milano passando per Venezia e Colonia.

Non solo gli stand che lo interessano, ma tutti i marchi nella loro grande diversità. Un modo per ispirarsi ai classici ma anche alle tendenze e alle novità. Poi ci sono le visite ai musei, le gallerie d'arte e le letture multiple. Senza dimenticare la musica estremamente eclettica. Infine, la scoperta di nuovi luoghi. A questa curiosa raffinatezza non sfugge un'inaugurazione, un'apertura o un lancio a Monaco. Un processo che permette, una volta preso il brief, di proporre la soluzione più giusta al cliente.





Infatti, se il valore aggiunto del suo lavoro sta nella ricchezza dei suoi riferimenti, è anche e soprattutto nella sua immensa capacità di adattamento. La Francia ha un profondo senso per il servizio al cliente con il quale crea una vera relazione di fiducia. Si adatta alla scelta e al ritmo di quest'ultimo. Imprenditore impegnato, uomo e donna d'affari in perpetuo movimento, madre di famiglia iperattiva o cliente che vive all'estero, sa attaccare, con estrema discrezione, al ritmo di vita di ciascuno di essi.

La dimensione misurata della sua struttura gli permette di essere l'unico interlocutore e di offrire presenza e reattività. Una flessibilità che gli permette anche di fornire soluzioni nei minimi dettagli.

Perché decorare il suo interno, può essere legato all'urgenza di una casa o al desiderio sfrenato di cambiare tutto, trovare la persona che riesce a gestire un progetto in modo globale e in un tempo controllato, rimane un ideale fortemente ricercato. È così che nella fata dei tempi moderni, la Francia sarà la decoratrice che non ti aspettavi e che tuttavia, con entusiasmo e correttezza, saprà stupirti.

Ritratto di France

Formata nelle tecniche di gestione, entra molto presto nella vita attiva e inizia la sua carriera in un ufficio assicurativo. Desiderosa di ottenere la sua indipendenza molto presto, realizza tutti i tirocini e diplomi per diventare agente assicurativo.

Poi, a 25 anni, per migliorare il suo inglese, va a New York per incontrare degli amici. Rimarrà esattamente due anni, un periodo ricco durante il quale sincronizza il suo tempo tra la sua attività di manager per una boutique di prêt-à-porter di lusso femminile e viaggi arricchenti.



Poi, di ritorno a Monaco, si sposa e ha la felicità di accogliere suo figlio. L'occasione per lei di creare la sua prima impresa: Bébé tendresse. Il primo e unico negozio di puericultura del Principato. Situata in un luogo commerciale strategico, accoglie mamme provenienti da tutto il mondo e propone in anteprima collezioni per i bebè... così come per le giovani mamme incinte.

Un'avventura che durerà 10 anni e gli lascerà l'esperienza dei bei materiali e di una clientela bisognosa di attenzione molto personalizzata.



Desiderosa di dedicare un po' più di tempo a se stessa, la Francia vende l'azienda divenuta fiorente e lavora per alcuni anni per un fondo speculativo per il quale diventa coordinatrice tra gli avvocati, le banche e i vari istituti finanziari con cui si trova a confrontarsi.

Poi, dopo un incontro che sfocerà in un secondo matrimonio, collabora strettamente con una famosa azienda nizzarda specializzata in mobili contemporanei. L'occasione per lei di costituirsi un vasto archivio di marchi d'eccezione nel mondo dell'arredamento. Ed è in occasione di uno dei suoi numerosi viaggi che incontra il fondatore di una società con un prodotto allora innovativo sul mercato, la televisione a specchio. Crea così una nuova società, Ad Notam, attraverso la quale consegna i suoi schermi rivoluzionari ma in cui accompagna anche i suoi clienti a progettare i loro interni. È così che, di progetto in progetto, si specializza nella decorazione con un vero e proprio know-how nella gestione dei progetti.



Il suo approccio molto personalizzato, le permette di trovare i suoi clienti grazie alla rete che si è costituita e sempre su raccomandazioni. Quelle dei suoi clienti, amici e professionisti dell'architettura e della decorazione. Nel corso degli anni, si è affermata come l'intermediario indispensabile per la realizzazione di un progetto. La sua frequentazione regolare delle fiere della decorazione, i suoi spostamenti multipli e i suoi viaggi incessanti, gli permettono di attingere da forti fonti d'ispirazione offrendogli così la capacità di capire e trasformare qualsiasi tipo di domanda. Inoltre, essendo molto vicina ai clienti con i quali comunica direttamente, si rende estremamente flessibile e disponibile per assicurarsi la fiducia assoluta di questi ultimi.

Il processo

1- Analisi dei bisogni

2- Realizzazione di piani

3- Selezione di foto relative alle esigenze

4- Elaborazione del preventivo corrispondente

5- Approfondimento della proposta: scelta dei colori, dei materiali, dei modelli...

6- Ordini

7- Monitoraggio degli ordini

8- Consegna del progetto chiavi in mano in tutti i dettagli.

I servizi

Piani

Presentazione 3D

Bandi di gara

Gestione del budget

Una donna «Contemporary chic»

Se contemporaneo è l'aggettivo che meglio qualifica l'estetica professionale di France, lo è anche il modo in cui gestisce la sua vita. Evolvendo risolutamente con il suo tempo, ne afferra tutte le ricchezze. Ama a questo titolo i bei posti, le belle cose... il bello in generale. Una bellezza di cui si impara nel quadro dei suoi numerosi viaggi intorno al mondo, così come nelle sue letture e nei suoi molteplici incontri.

Perché è impossibile pensare a France senza menzionare le innumerevoli persone che incontra e frequenta e di cui costituisce una rete preziosa. Una rete di cui sa fare buon uso a titolo professionale ma anche per i suoi cari. Non c'è un'occasione in cui France non ti presenti un amico o un professionista della sua cerchia con il quale potresti a tua volta lavorare. Donna dinamica e spontanea, è in questo senso di grande generosità, anche dopo anni, e non dimentica mai di mettere il piede sulla staffa.

Conosciuta per il suo abbondante guardaroba, France è una donna la cui eleganza non è solo nei suoi abiti. Discreta e attenta, sa muoversi in tutti gli universi, pur mantenendo una personalità costante. Disponibile ma decisamente indipendente, la Francia è semplicemente contemporanea: è una donna libera.

Le realizzazioni

Per interni a uso principale o secondario, personale o professionale, la Francia sa lavorare su progetti diversi come:

• Ville

• Appartamenti

• Chalet

• Business center

• Studi medici

• Salone di toelettatura

• Ristoranti