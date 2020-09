La Cinémathèque de Nice riparte con il cinema italiano: i film di Fellini e Fulci

La Cinémathèque de Nice riprende, la propria attività dopo la sosta estiva con un ricco programma che “copre” i mesi di settembre e di ottobre.

Sébastien Lifshitz retrospettiva

Autore di un lavoro al tempo stesso delicato, crudo e politico, che mescola cortometraggi e lungometraggi, Sébastien Lifshitz è un regista che mette in discussione le dimensioni del genere e la pluralità delle nostre identità. La retrospettiva proposta in occasione del 12e Festival du Film Queer de Nice.

Omaggio a Dany Carrel

La Cinémathèque rende omaggio a Dany Carrel con sei lungometraggi interpretati dall'attrice e la presentazione originale della copia restaurata di Piège pour Cendrillon di André Cayatte, adattamento del romanzo di Sébastien Japrisot con dialoghi di Jean Anouilh. In cartellone anche Porte des lilas di René Clair e Un idiot à Paris di Serge Korber, commedia caratteristica degli anni Sessanta.

Federico Fellini - parte 1

La Cinémathèque rende omaggio al più illustre cineasta del cinema italiano. Segnato all'inizio dal neorealismo, il lavoro di Federico Fellini si è evoluto negli anni '60 verso una forma singolare in cui l'artificiosità assunta ha abolito il confine tra realtà e sogno. Le Cheik blanc, La dolce vita e La Cité des femmes del maestro italiano sono da rivedere a inizio stagione.