“Camminate di più, usate i mezzi pubblici”, a Nizza parte una campagna informativa (Foto)

Camminare fa bene, l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda almeno 10 mila passi ogni giorno o di “ marciare ” per almeno mezz’ora cinque volte la settimana.

Ligne d’Azur ha colto la palla al balzo e, a Nizza, è partita una campagna di informazione per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici collettivi, anche con la funzione di agevolare gli spostamenti a piedi.



Una collaborazione tra trasporti pubblici e salute che la Métropole sta concretizzando attraverso una serie di slogan che, sotto forma di scritte e cartelli, appaiono in diversi luoghi della città, soprattutto lungo i percorsi e le stazioni delle linee del tram.



“Marche + Transports publics = C’est bon pour moi!”, recita un cartello, mentre lungo le scale che conducono ai binari del tram appaiono due scritte: “Par ici la santé” che invita ad evitare l’ascensore e, per chi deve salire in superficie: “N’ayez pas peur d’user vos semelles (suole), montez”.



Secondo Ligne d’Azur chi usa stabilmente il tram e i bus per spostarsi, percorre quotidianamente in media 27 minuti a piedi , in pratica risponde positivamente alle sollecitazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.



Due “mappe”, che inseriamo al fondo di questo articolo , sono particolarmente utili ed esaustive della portata del trasporti pubblici.