Fontane disattivate, niente giochi di luce: per qualche giorno Place Massena è più triste

Nessun zampillo in Place Massena, foto di Ghjuvan Pasquale

Fontane disattivate, niente giochi di luce la sera: Place Massena e la Promenade du Paillon sono meno gioiosi. Nessuna paura, il prossimo 5 ottobre tutto tornerà come prima, anzi meglio di prima.

Lo specchio d'acqua, meglio conosciuto come “le fontane”, che si affaccia sulla piazza centrale di Nizza e che caratterizza, in tutte le stagioni, le giornate e le notti dei passanti si è preso qualche giorno di riposo e resterà chiuso fino al 4 ottobre.



Verranno effettuati vari interventi di miglioramento e di manutenzione.

Per migliorare ulteriormente la sicurezza di un’area ricreativa che è diventata un vero punto di aggregazione, l’accesso posteriore sarà dotato di un trattamento antiscivolo e, in contemporanea, sono previsti anche lavori di manutenzione e pulizia per l'intero dispositivo.



Lo specchio d'acqua luminoso, i suoi 132 getti e 256 luci a LED, farà ritorno il 5 ottobre.

Interventi anche sugli spazi verdi adiacenti allo specchio d'acqua, poi per qualche tempo l’accesso all’area verde sarà vietato per consentire il radicamento.