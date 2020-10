Al Ristorante ai Torchi approda lo Chef Giuliano Viaggi

Il noto Ristorante ai Torchi, luogo di ritrovo per eccellenza della “bella vita sanremese” e frequentato fin dagli albori da personaggi del mondo dello spettacolo, della moda e della musica si arricchisce di un vero e proprio fuoriclasse dell'arte della cucina: Giuliano Viaggi. Il nuovo chef porta con se un bagaglio di esperienze e successi che sicuramente contribuiranno a innalzare ai vertici della cucina del ponente ligure il rinomato ristorante. Il suo curriculum è degno di nota, spezzino di nascita, lo Chef Viaggi arriva dal mondo dei Vip con un percorso sui generis che incanta e stupisce. Negli ultimi dieci anni ha infatti, lavorato su yacht di lusso e per nomi del calibro di Briatore, Campari, Rolex e così via. Trascorsi che lo hanno coronato come uno tra i migliori chef di fama nazionale.

“La mia filosofia di cucina – ci ha spiegato lo Chef Viaggi - parte da un amore viscerale per la materia prima che rappresenta l'espressione di una cucina e di un territorio. Il mio compito è solo quello di elevare la materia prima di cui dispongo con la tecnica e l'esperienza e portarla nel piatto. Inoltre l'artigianalità sarà sempre alla base dei miei preparati per donare ai commensali genuinità e semplicità nella realizzazione delle portate. I miei piatti nascono da una personalissima e innovativa visione dove convivono equilibrio di sapori, stile ricercato, armonia di ingredienti ed una tecnica sempre condizionata dalle materie prime stagionali. La mia cucina si impronterà all' 80% su una mano ligure-piemontese con delle evoluzioni per il rimanente 20% su dei piatti anche internazionali”.

Nonostante il Ristorante ai Torchi abbia sofferto pesantemente del lungo periodo di chiusura, dovuto all'emergenza covid, la sua riapertura, prevista per l'ultima settimana di ottobre, regalerà alla clientela del territorio un valore aggiunto, con la presenza di uno Chef di rilievo come Giuliano Viaggi.

“Siamo certi – ha aggiunto uno dei titolari del ristorante - che con l'inserimento del nuovo chef, ne beneficierà anche la visibilità dell'intera comunità dell'imperiese e del sanremese, con una cucina che metterà d’accordo tutti i palati, anche quelli più esigenti”.

Prima della grande apertura al pubblico, che si terrà nell'ultima settimana di ottobre, i proprietari del Ristorante ai Torchi insieme allo Chef Giuliano Viaggi organizzeranno alcune serate di gala ad invito, completamente gratuite, in omaggio alla città di Sanremo.

Il locale rimarrà aperto tutti i giorni dal martedì sera alla domenica e sarà chiuso invece il lunedì ed il martedì a pranzo.

Vi ricordiamo che il locale si trova in Via al mare, 10 a Bussana Mare- Sanremo.

Per info e prenotazioni 389 82 22 693. È sempre gradita la prenotazione.