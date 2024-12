Gli orari delle Messe di Natale per il Principato di Monaco, La Turbie, Peille e Beausoleil

Ogni anno la Chiesa cattolica celebra con fasto la Natività del Signore. La solennità commemora la venuta in carne (Incarnazione) del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, seconda persona della Trinità divina. Dà luogo alle messe della notte di Natale(il 24 sera) e alle messe del giorno della Natività (il 25). I fedeli cattolici sono tenuti a partecipare almeno ad una di queste messe, perché è una messa d'obbligo.

La messa della notte alla cattedrale, il 24, sarà trasmessa in diretta su TvMonaco. La messa del giorno nella cattedrale, il 25, sarà trasmessa in diretta su MonacoInfo.



Ecco gli orari per il Principato di Monaco e la parrocchia dello Spirito Santo (diocesi di Nizza), servita dal clero di Monaco:

MONACO



Cattedrale:

• Martedì 24 dicembre: veglia alle 23.30 seguita dalla messa pontificia (trasmessa su TvMonaco)

• Mercoledì 25 dicembre: messa pontificia alle ore 10.30 (trasmessa su MonacoInfo)



Misericordia:

• Martedì 24 dicembre: messa alle 18:00

• Mercoledì 25 dicembre: messe alle 8:30 e alle 18 (in latino)



Saint-Charles:

• Martedì 24 dicembre: messa dalla vigilia alla sera alle 18.30 seguita dai primi vespri

• Martedì 24 dicembre: messa notturna alle 23.30 (preceduta dall'Ufficio delle Letture alle 23.10)

• Mercoledì 25 dicembre: Messa gregoriana dell'aurora ("Messa dei pastori" alla luce delle candele) alle 7.30 (nella cappella della Vergine)

• Mercoledì 25 dicembre: Laudi alle 8.30

• Mercoledì 25 dicembre: messe alle 10.30, ore 12 (in inglese) e vespri 18.30

Carmes:

• Martedì 24 dicembre: Veglia di Natale alle 18:00

• Mercoledì 25 dicembre: messe alle 9.30, 11.00, 12.00 (in italiano) e 18.00 (italiano/francese)

Sainte-Dévote:

• Martedì 24 dicembre: messa alle 18:00 con i bambini

• Martedì 24 dicembre: veglia alle 23.00 seguita dalla messa alle 23.30

• Mercoledì 25 dicembre: messe alle 8:30, 10:30, 11:45 (in italiano), 18:00 e 19:30



San Nicola:

• Martedì 24 dicembre: messa di Natale alle ore 18 con i bambini del catechismo

• Martedì 24 dicembre: veglia alle 23.30 seguita dalla messa

• Mercoledì 25 dicembre: messe alle 10:30, 11:45 (in italiano) e 18:00



Saint-Martin:

• Martedì 24 dicembre: messa alle 18:00

Sacro Cuore:

• Martedì 24 dicembre: veglia alle ore 23.00 seguita dalla messa di mezzanotte alle ore 23.30

• Mercoledì 25 dicembre: messa alle 10.30

Parrocchia dello Spirito Santo

La Turbie:

• Martedì 24 dicembre: messa a mezzanotte

• Mercoledì 25 dicembre: messa alle ore 10



Peille:

• Martedì 24 dicembre: messa alle 18:00

Beausoleil:

• Martedì 24 dicembre: veglia alle 23.30 seguita dalla messa

• Mercoledì 25 dicembre: messe alle 9 e alle 11 (Grande-messa)