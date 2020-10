Il magico Roero ti sta aspettando a Villa Cornarea

Villa Cornarea è una splendida struttura in stile Liberty di inizio Novecento e si trova a Canale, nel cuore del Roero. Posizionata sulla sommità dell'omonima collina sovrasta la piccola cittadina. Questa antica residenza è elegante e dalla forte personalità. Da qui Alba è raggiungibile in auto in 15 minuti, Asti in 30, Torino in 40.

La villa offre agli ospiti camere con prima colazione e, durante il periodo estivo, golosi pranzi leggeri, degustazioni, merende sinoire, matrimoni e piccoli eventi, sia privati che aziendali.

Se siete alla ricerca di relax, lontano dallo stress quotidiano e dal traffico cittadino, qui troverete la risposta alla vostra ricerca di felicità in giardino, a bordo piscina, in terrazza e in un buon bicchiere di Arneis!

Era il 1973 quando Giampiero, dopo una lunga ricerca, acquistò la collina Cornarea, nel cuore del Roero. Il suo obbiettivo? Semplice ma ambizioso: reimpiantare l'Arneis, vitigno bianco autoctono di antichissime origini, in quegli anni quasi completamente scomparso e coltivato solo in alcuni vigneti di uve rosse.

Dal 1974 al 1978, mentre Giampiero, aiutato dalla moglie Francesca, procedeva all'impianto di 15 ettari di vigneti, la Villa si popolava di amici che amavano passare la giornata tra un tuffo in piscina e un buon bicchiere di vino.

Dal 2019 la villa si è arricchita di un nuovo spazio: un giardino d'inverno con splendide vetrate sui vitigni, completo di aria condizionata, musica in filodiffusione e impianto video, location ideale per degustazioni, cene di gala, meeting aziendali e indimenticabili matrimoni in mezzo alle colline!

Qui i clienti si chiamano ospiti, e spesso diventano amici.

Per ulteriori informazioni:

Villa Cornarea

Via Valentino 150 Canale d’Alba (CN)

Mail: info@villacornarea.com

T: (+39) 0173 97 90 91

M: (+39) 0348 765 14 11

Sito: https://www.villacornarea.com/