Mentone rafforza la sua ambizione d’eccellenza insieme allo chef Mauro Colagreco

La città di Mentone conferma la propria volontà di promuovere e sviluppare una cultura dell’eccellenza attraverso nuove collaborazioni e progetti condivisi con lo chef di fama internazionale Mauro Colagreco.

Mercoledì 20 maggio, Mauro Colagreco e sua moglie sono stati ricevuti presso il municipio dalla sindaca di Mentone Alexandra Masson, accompagnata dal primo vice sindaco Jean-Christophe Storai e dall’assessore al commercio David Marchisio.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati numerosi progetti dedicati alla città di Mentone, oltre alle future cooperazioni che l’amministrazione comunale intende sviluppare nei prossimi anni.

Secondo quanto evidenziato dalla municipalità, il talento, l’eccellenza e il prestigio internazionale del ristorante Mirazur rappresentano una grande opportunità per Mentone, contribuendo in modo significativo all’attrattività e al prestigio del territorio.

Definita “terra d’eccellenza”, Mentone intende proseguire su questo percorso e rafforzare ulteriormente questa cultura dell’eccellenza a beneficio delle generazioni future.