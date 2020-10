Le piccole tartarughe Caretta Caretta riprendono il mare e segnano una natura che avanza

Le ultime tartarughe hanno lasciato il nido di Saint-Aygulf, un'avventura eccezionale e promettente, seguita da vicino da esperti, ma anche da abitanti del luogo, vacanzieri e media di tutta la Francia.



Dopo 80 giorni di incubazione, l'ultima tartaruga è finalmente tornata in mare. Pesava 15 grammi ed è stata molto dinamica durante la sua corsa verso il mare. I vari attori regionali che lavorano per la biodiversità (OFB, RTMMF, Association Marineland, CAVEM, Conservatoire du Littoral e città di Fréjus) hanno raccolto molti elementi scientifici, che ora dovranno essere sezionati.



“Il monitoraggio assiduo di queste due uova ha permesso la raccolta di preziosi dati scientifici. Gli esperti sono mobilitati per analizzare questi risultati, che arricchiranno la nostra conoscenza di queste femmine Caouan che sono venute a deporre le uova sulle nostre coste francesi del Mediterraneo ", riferisce Sidonie Catteau, referente RTMMF e capo missione" Marine Turtles "presso la Marineland Association.





Dati scientifici non pubblicati



Mentre il primo nido a Fréjus contava quasi sessanta uova da cova (su 80 uova), gli esperti hanno trovato solo una trentina di uova nel nido di Saint-Aygulf, quasi la metà delle quali non aveva sviluppo embrionale. Tredici uova hanno rivelato la presenza di un embrione e dieci di loro si sono schiuse e sono tornate in mare.



Questo basso numero di uova osservate (una tartaruga caretta che depone in media ha tra le 70 e le 90 uova) suggerisce che fosse la stessa tartaruga, che è venuta a deporre a Fréjus l'11 luglio sarebbe arrivata a finire la sua posa a Saint-Aygulf il 12 luglio. Gli esperti sperano che le analisi genetiche possano fornire risposte più precise.



“Dopo aver rimosso tutti i resti del nido, è stata realizzata una modanatura della forma del nido, utilizzando schiuma di poliuretano. Per quanto riguarda i resti raccolti del nido, si uniranno alle collezioni del Museo di Storia Naturale di Parigi dopo analisi genetiche ", ha assicurato Eric Hansen, Direttore Interregionale del PACA e Corsica dell'OFB.





Un importante sforzo di collaborazione





A turno da metà agosto per garantire l'osservazione e la protezione dei due nidi di tartaruga caretta identificati, uno a Fréjus e l'altro, a poche centinaia di metri, a Saint-Aygulf, gli ufficiali dell'Ufficio L'associazione francese per la biodiversità, il Réseau Tortue Marine de Méditerranée Française (RTMMF), l'Associazione Marineland, l'Osservatorio marino e le guardie costiere del CAVEM, la città di Fréjus e il Conservatoire du Littoral sono soddisfatti del felice esito . Per Fabien Rozec, Responsabile dell'Osservatorio Marino del CAVEM, “la grande vittoria di questo evento è l'instaurazione di una fattiva collaborazione tra gli attori scientifici del settore e le diverse istituzioni rappresentate, il futuro di continuare a lavorare insieme per proteggere la biodiversità marina ”.





Riproduzione rara ma osservata una presenza regolare





La tartaruga caretta è una delle specie rare, insieme alla tartaruga verde, che si riproduce nelle regioni temperate come la nostra. Mentre la deposizione delle uova rimane relativamente rara nella Francia continentale, l'osservatorio delle tartarughe marine nella Francia continentale osserva un'attività di riproduzione più regolare. Questi nuovi episodi di deposizione delle uova, precedentemente eccezionali e uno dei quali si era già verificato nel 2016 nello stesso sito di Saint-Aygulf, potrebbero così diventare più frequenti, ritengono gli esperti del settore.



La popolazione di tartarughe marine che frequentavano le acque del Mediterraneo francese era stata fino ad allora identificata come subadulto in cerca di un luogo di alimentazione. Negli ultimi anni, le osservazioni di adulti sessualmente maturi e ripetuti episodi di deposizione delle uova possono annunciare l'inizio di un cambiamento nella struttura della popolazione. Al momento, i dati non sono sufficientemente documentati per suggerire che l'estensione dell'area di nidificazione di Caretta caretta a latitudini più settentrionali sia la conseguenza del riscaldamento globale. I siti di deposizione delle uova stanno scomparendo e stanno emergendo siti di nidificazione, da qui l'importanza di continuare gli sforzi per monitorare le popolazioni e acquisire dati scientifici che possono permetterci di saperne di più su questi fenomeni.



Le tartarughe marine (Caretta caretta) e le altre sei specie di tartarughe marine sono tutte nella Lista Rossa delle specie minacciate IUCN (International Union for the Conservation of Nature).