Ligue 1. Monaco – Lille, spareggio per l’Europa League. Il Nizza in cerca di soddisfazioni a Strasburgo

A quattro giornate dal termine del torneo di Ligue 1, qualche verdetto, almeno in coda, è già stato pronunciato, mentre in testa, Paris Saint Germain a parte con i suoi 6 punti di vantaggio sul Lens, tutto è ancora possibile.



Cosa dice la classifica?

Corsa alla qualificazione per le Coppe

Paris Saint Germain, Lens e Marsiglia hanno quasi l’assoluta certezza di accedere alla Champions , si giocano il secondo posto Lens e, due punti più in basso, il Marsiglia. La posizione è importante per non dover disputare i preliminari in estate. Difficile ipotizzare che il Monaco, staccato di 6 punti dal Marsiglia, possa effettuare il sorpasso.

Europa League : il Monaco ha cinque punti di vantaggio sul Lille e dovrebbe accedere alla “seconda Coppa” senza molte difficoltà. L’altro posto in Europa League se lo è già aggiudicato il Tolosa che ha vinto la Coppa di Francia.

Più aperta la lotta per l’unico posto disponibile in Conference League . Il Lille sta meglio di tutti con i suoi tre punti di vantaggio sulla coppia formata dal Rennes e dal Lione che, grazie a quattro vittorie negli ultimi cinque incontri, sta realizzando una vera impresa.



Fondo della classifica

Ormai matematicamente retrocesso l’Angers, Troyes e Ajaccio si aggrappano solo più alla matematica, praticamente senza alcuna possibilità di salvezza. La lotta si sviluppa per evitare la quart’ultima posizione.

Attualmente il posto è occupato dal Nantes che ha due punti di svantaggio sull’Auxerre e tre sulla coppia formata da Brest e Strasburgo. In caso di arrivo a pari punti è l’Auxerre la formazione messa peggio con una differenza reti di – 24. Ma la strada è ancora lunga, quattro giornate possono generare qualsiasi sorpresa.



Miglior realizzatore

La classifica per l’individuazione del capo cannoniere è guidata da una coppia che ha realizzato 24 reti formata da Mbappe (Paris Saint Germain) e Lacazette (Lione). Alle loro spalle con 21 reti David (Lille) e Openda (Lens) con 19 reti.



La trentacinquesima giornata che si disputerà questo fine settimana sarà molto assortita con incontri praticamente decisivi contrapposti ad altri che avranno poco da aggiungere alla storia del torneo.

S’inizia domani, venerdì 12 maggio , con Lens – Reims, gara importante nella sfida per i primi posti e per l’individuazione delle Coppe europee. Il Reims, da parte sua, può attendere la gara tranquillamente, non avendo più patemi di classifica.

Non così per almeno una delle due gare in cartellone sabato 13 maggio .

Lo Strasburgo, che lotta per evitare la quart’ultima posizione e la retrocessione, riceverà il Nizza e potrà permettersi un solo risultato. L’altra gara avrà invece una chiave di lettura ben diversa: Paris Saint Germain – Ajaccio potrà aggiungere ben poco alla classifica delle due formazioni e ai loro destini esattamente opposti.