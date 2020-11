Dopo l'attentato di Nizza il Presidente Macron vuole rivedere Schengen e rafforzare i controlli alle frontiere

l presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, vuole rivedere Schengen e rafforzare i controlli alle frontiere, portando una serie di proposte al Consiglio europeo, il mese prossimo.



Macron porterà da 2.400 a 4.800 gli uomini che controllano i confini della Francia, per combattere la minaccia terroristica, la tratta e l'immigrazione illegale. La decisione è stata presa dopo i recenti attacchi, compreso quello di Nizza.



Macron ha detto che, al momento, non è previsto un cambio della Costituzione, ma di voler mettere in atto delle Leggi necessarie.