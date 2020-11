“Contattiamoli tutti”, la sfida di Nizza alla solitudine e all’isolamento degli anziani

Nel pieno della crisi sanitaria provocata dal Covid-19, la solidarietà con i più vulnerabili è essenziale. Le persone di età superiore ai 60 anni costituiscono quasi un terzo della popolazione di Nizza e una percentuale significativa vive da sola.

Così, la Direction des Seniors de la Ville de Nice ha messo in atto diverse misure per proteggere le persone più vulnerabili, cercando nel contempo di combattere l'isolamento e la solitudine che il confinamento in casa sta provocando.



Due i dispositivi messi in campo



Dispositivo "Parlons-Nous"

E’ stata attivata una piattaforma telefonica per ricevere le chiamate individuali al numero di 04 89 04 65 03: tutti gli anziani di Nizza che desiderano farlo possono registrarsi, indipendentemente dal fatto che abbiano aderito o meno al programma annuale delle attività della Direzione Seniors.

L'obiettivo prioritario è quello di mantenere il legame sociale: gli anziani vengono richiamati in base alla frequenza che desiderano. Le esigenze espresse sono trasmesse, se necessario, ai servizi sociali o al dipartimento interessato.

Per gli anziani che lo richiedono, la distribuzione delle certificazioni per uscire di casa sono compilate a cura del personale del comune che li deposita nelle buche per le lettere.

Attualmente gli iscritti al dispositivo sono 376.



Dispositivo "Hotline informatique"

Un gruppo della Direction des Seniors è presente sulla Hotline IT per supportare gli anziani nei loro sforzi per accedere e utilizzare gli strumenti digitali, permettendo loro di effettuare acquisti online, visualizzare contenuti divertenti e rimanere in contatto con i loro cari. Gli anziani possono registrarsi al numero 04 89 04 65 03, scelta numero 2.

Attualmente gli iscritti al dispositivo sono 380.



Inoltre, quasi 6mila anziani che non sono iscritti ai servizi e che non hanno comunicato una mail, vengono personalmente contatti in questi giorni ed invitati ad iscriversi al servizio "Parlons-Nous" così da beneficiare di chiamate almeno settimanali sempre dalla medesima persona così da creare un legame fisso che spesso si rivela indispensabile per creare un rapporto fiduciario.



Sono, inoltre, state attivate, sul web, animazioni e programmi video con lezioni e momenti di yoga, ginnastica, danza, informatica, cucito.

Al servizio è possibile accedere attraverso Facebook alla pagina “Seniors Nice Côte d'Azur” anche senza l’iscrizione alla rete sociale.



Ogni settimana a circa 35 mila anziani che hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica viene inviata una mail con i link delle attività proposte.