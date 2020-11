Cultura da asporto, la città di Nizza attiva il servizio "Cliquez et empruntez" (Foto)

Le biblioteche e le altre istituzioni culturali sono chiuse a causa della crisi sanitaria? Nessun problema, la città di Nizza promuove l’iniziativa "Cliquez et empruntez" in tutte le proprie biblioteche per consentire di accedere comunque alla cultura.

E’ possibile prenotare attraverso il web o il telefono documenti, libri, cd, materiale vario e poi passare a ritirarlo direttamente in biblioteca.



Come si accede al prestito

Online: si accede al sito www.bmvr.nice.fr e si effettua la prenotazione. Si riceverà un messaggio di conferma con una fascia orarie assegnata per ritirare i documenti in biblioteca. Le restituzioni potranno invece essere effettuate in qualsiasi biblioteca cittadina.



Per telefono: è egualmente possibile telefonare alla biblioteca prescelta e procedere alla scelta del materiale che interessa.



Quanto materiale si può prendere in prestito e per quanto tempo?

Si può arrivare fino ma 5 scelte (libri, audiolibri, CD, DVD), conservarli per 3 settimane e rinnovarli se necessario.

Per accedere al servizio occorre possedere la tessera della biblioteca, per chi non è ancora registrato è stato attivato un servizio di iscrizione on line.



Le biblioteche interessate





Bibliothèque Louis Nucéra – 04 97 13 48 90

Bibliothèque Alain Lefeuvre-Les Moulins – 04 92 29 61 00

Bibliothèque Caucade – 04 93 72 87 20

Bibliothèque Fontaine du Temple – 04 92 07 85 74

Bibliothèque Léonard da Vinci - l’Ariane – 04 97 13 49 52

Bibliothèque Le Port – 04 93 89 09 46

Bibliothèque Saint Roch – 04 97 12 12 83

Médiabus – 06 76 98 73 94