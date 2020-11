21° No Finish Line: un successo senza confini a Monaco con 317.704 euro donati per i bambini malati o svantaggiati

Scommessa vinta per un'edizione inedita! Superati i 200.000 chilometri. Domenica 22 novembre alle 15.00, dopo oltre 190 ore di gara, si è conclusa l'edizione 2020 del No Finish Line, alla presenza del padrino Wilfried Yeguete del Roca Team, Jacques Pastor, Didier Gamerdinger e Karen Carvalho in rappresentanza del Consiglio Nazionale, con un notevole punteggio. Nonostante la necessità tecnica di scaricare un'applicazione dedicata e di funzionare nel loro ambiente immediato, i partecipanti erano al rendez-vous con un ritmo sostenuto.

● 6120 partecipanti in 19 paesi diversi come Canada, Australia, Bolivia, Tailandia, USA o Sudafrica ... la mobilitazione per i bambini non ha confini!

● 211.803 km percorsi alle 15.00, fine della gara*. Rispetto alle precedenti edizioni, i partecipanti hanno percorso più chilometri al giorno (+25% in media) e tra di loro, in media, 1000 km all'ora (*cifra da regolare con la registrazione degli ultimi file GPX).

● Children & Future ha deciso di donare 1,50 euro al chilometro e non 1 euro al chilometro (principio originario della gara), ovvero 317.704 euro, che saranno così devoluti per finanziare progetti per bambini malati o svantaggiati, compresa una dotazione speciale per i bambini delle valli colpite dal disastro. (più di 4 milioni di euro sono già stati donati dall'inizio della NFL).

Alcuni risultati sportivi:

→ In individuale: il vincitore è Didier DA Costa con 756 km. Ha guidato la gara fin dall'inizio e corre in Irlanda.

Il 2°, Alain Forcella con 615 km. Il 3° Christian Dal Corso con 486 km.

→ Prima donna e undicesima in assoluto, Karine Borgheresi con 394 km.

Il 2, Cathy Muller con 376 km.

La 3a, Laura Gross con 301 km.

→ La prima squadra vincente è Barclays Monaco e Fight Aids con 10.181 km. Il 2° è il Centro Cardio-Toracico di Monaco con 8384 km e il 3° è SBM Offshore con 7368 km.

→La partenza ufficiale è stata data sabato 14 novembre alle 15.00 dal Principe di Monaco. davanti alla Fontvieille Chapiteau, tradizionale sede della gara.

→Des personaggi noti hanno dato il loro sostegno ai partecipanti prima della partenza, attraverso brevi video postati sui social network: S.A.S. il Principe Alberto II, Wilfried Yeguete del Team Roca, padrino di questa edizione, Olivier Giroud attaccante nella squadra francese e attualmente a Chelsea e Nico Rosberg ex campione del mondo di F1.

→ Tra 2 partite, l'intera squadra Roca Team è venuta a camminare sul tradizionale circuito della NFL e a sostenere i volontari di Children & Future venerdì 20 novembre.

→800 giocattoli sono stati donati per Natale ai bambini dell'area disastrata delle 6 valli durante la raccolta organizzata in tutta la NFL. Inoltre, sono stati donati anche molti giocattoli all'aperto, libri, DVD, giochi di squadra per le scuole e le comunità di queste valli.

→Plus 8000 euro sono stati raccolti attraverso la vendita di panetoni offerti da Casino Monaco e merce a marchio NFL. Questa somma si aggiungerà agli euro guadagnati con i chilometri percorsi.

→ Bernard Boucher, presidente dell'associazione "Le Rocher du Coeur" ha offerto un assegno di 10.000 euro a Children&Future. Lo scopo di questa associazione è quello di offrire ai bambini malati un momento da sogno fuori dalle mura dell'ospedale.

Ci vediamo a novembre 2021 per il 22° No Finish Line!