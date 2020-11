Alla scoperta dei segreti di Cimiez (Video)

I palazzi della Belle Époque, l’Hotel Régina, il Monastero di Cimiez, il giardino des Arènes, le rovine di Cemenelum , sono tutti luoghi legati indissolubilmente alla collina di Cimiez.

La “ Villa des Arènes ” che oggi ospita il museo Matisse, il suo giardino e il suo vicino museo archeologico sono al centro di questo eccezionale patrimonio, del suo paesaggio e ne costituiscono un forte e importate segno distintivo.

Per scoprire i segreti di ieri e i tesori di oggi, il sito Cultivez-vous presenta, questo fine settimana e per tutta la prossima settimana, la Collina di Cimiez.

I vari “tesori” raccolti in questa collina possono essere visitati, in forma virtuale, cliccando qui https://cultivez-vous.nice.fr/thema/.



Ogni settimana su Cultivez-vous, i servizi culturali della città di Nizza propongono visite, mostre, giochi, tutorial, performance artistiche.

Il programma di questi giorni prevede :