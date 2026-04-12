Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato a questi giorni di Aprile che, stando alla saggezza popolare, si vorrebbero dedicati al sonno e alle lunghe dormite soprattutto al mattino, questa simpatica vignetta.
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Altre notizie | 12 aprile 2026, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Aprile, dolce dormire!
Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato a questi giorni di Aprile che, stando alla saggezza popolare, si vorrebbero dedicati al sonno e alle lunghe dormite soprattutto al mattino, questa simpatica vignetta.
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