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Altre notizie | 12 aprile 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Aprile, dolce dormire!

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato a questi giorni di Aprile che, stando alla saggezza popolare, si vorrebbero dedicati al sonno e alle lunghe dormite soprattutto al mattino, questa simpatica vignetta.


Beppe Tassone

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