Nice Étoile si reinventa: il cuore commerciale di Nizza diventa un “grand magasin” urbano

Cambia volto uno dei luoghi simbolo dello shopping cittadino. NICETOILE inaugura una nuova fase della sua storia trasformandosi da tradizionale centro commerciale a moderno “grand magasin urbano”, più aperto, esperienziale e connesso alle nuove abitudini di consumo.



Situato in posizione strategica sull’avenue Jean-Médecin, nel cuore pulsante della città, il complesso rappresenta da decenni un punto di riferimento per residenti e turisti. Oggi punta a rafforzare questo ruolo attraverso un profondo restyling architettonico e concettuale.





Un progetto tra luce, design e identità mediterranea

Il rinnovamento si ispira all’energia solare della Costa Azzurra. La nuova identità visiva richiama il sistema solare, introducendo il tema della “costellazione” come simbolo di attrazione e centralità urbana.



Le facciate, completamente ridisegnate, si illuminano con linee luminose che creano una firma riconoscibile anche di notte. Le vetrine, ora più ampie e scenografiche, raggiungono fino a sei metri di altezza, valorizzando le collezioni dei brand e restituendo monumentalità agli spazi.



Anche gli ingressi sono stati ripensati come vere esperienze immersive: giochi di luce, schermi decorativi e percorsi visivi accompagnano il visitatore dall’esterno verso l’interno, trasformando l’accesso in un momento spettacolare.



Al centro della struttura spicca un’imponente installazione luminosa: un lampadario artistico su quattro livelli, composto da 500 elementi, che richiama i movimenti del sistema solare e diventa il nuovo simbolo del luogo.





Un “giardino urbano” per il nuovo food court

Tra le principali novità spicca il nuovo food court, concepito come un “giardino interno” nel cuore della città. Uno spazio pensato non solo per mangiare, ma per vivere momenti di socialità e relax.



Palme, vegetazione rigogliosa, arredi in materiali naturali e una luce filtrata dall’alto ricreano un’atmosfera mediterranea, trasformando l’area ristoro in un’oasi urbana. Con 120 posti a sedere e 200 metri quadrati di terrazze, lo spazio accoglie un’offerta gastronomica ampia e diversificata, dal fast-good alla cucina internazionale.



Il concept rompe gli schemi tradizionali: niente percorsi obbligati, ma un’esperienza libera, dove ciascuno può scegliere cosa mangiare e condividere lo stesso spazio con amici, familiari o colleghi.





Eventi, cultura e tradizione: un calendario tutto l’anno

La trasformazione di NICETOILE passa anche attraverso una programmazione culturale ed eventi legati al territorio. Tra gli appuntamenti in calendario:

celebrazioni delle tradizioni locali con la “Fête des Mai”

conferenze e incontri tematici

brunch ed eventi musicali

attività per famiglie e laboratori creativi

Non mancano iniziative legate alla gastronomia locale, come concorsi culinari e degustazioni, oltre a eventi di richiamo come casting televisivi e collaborazioni con festival cittadini.





Nuovi brand e numeri da grande protagonista

Il rinnovamento si accompagna all’arrivo di nuove insegne e al restyling di spazi esistenti, con aperture previste ogni mese nel corso del 2026. Tra queste, flagship store di grandi marchi internazionali e nuovi concept dedicati alla ristorazione e al lifestyle.



I numeri confermano il peso strategico della struttura:

20.000 mq di superficie commerciale

oltre 100 negozi e ristoranti

circa 11 milioni di visitatori l’anno

una clientela internazionale che in estate raggiunge il 70%

Con una permanenza media di 42 minuti e un’alta percentuale di acquisti, NICETOILE si conferma uno degli attori principali del centro città.





Un nuovo modello di spazio urbano

Più che un semplice centro commerciale, NICETOILE si propone oggi come un luogo ibrido, dove commercio, cultura e intrattenimento convivono. Un progetto che riflette l’evoluzione delle città contemporanee e punta a offrire esperienze, oltre allo shopping.



Un cambiamento che segna una nuova identità: quella di uno spazio vivo, dinamico e profondamente radicato nel territorio, pronto a diventare sempre più protagonista della vita urbana di Nizza.



