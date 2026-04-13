Valbonne sfida l’élite privata: due licei pubblici sul podio della classifica 2026

A poche settimane dalle prove scritte dell’esame di maturità francese, il tradizionale appuntamento con le classifiche scolastiche offre una fotografia significativa dello stato dell’istruzione secondaria.

Il palmarès 2026 dei licei francesi, pubblicato da Le Parisien, conferma una tendenza consolidata: il predominio degli istituti privati. Ma, tra le pieghe di una graduatoria apparentemente scontata, emergono segnali di controtendenza, soprattutto nel dipartimento delle Alpi Marittime.



A rompere gli equilibri sono due licei pubblici di Valbonne, capaci di inserirsi ai vertici di una classifica che premia soprattutto realtà private.

Valbonne - Lycée Simone Veil

Il ranking si fonda su cinque criteri: tasso di successo all’esame di maturità, numero di menzioni ottenute, indice di valore aggiunto, ovvero la differenza tra risultati attesi e reali in base al contesto degli studenti, oltre alla diversità sociale e all’offerta formativa in termini di specializzazioni.



In questo contesto, la migliore performance del dipartimento è firmata dall’istituto privato Sainte-Marie de Chavagnes di Cannes, che conquista il decimo posto a livello nazionale con un punteggio di 15,95 su 20.

Subito alle sue spalle, però, si fanno largo due eccellenze pubbliche: il liceo internazionale di Valbonne, undicesimo in Francia con 15,93, e il Simone Veil, anch’esso nella stessa città, che completa il podio locale con 14,87.



International Centre De Valbonne

Una presenza, quella del settore pubblico, tutt’altro che marginale nelle posizioni di vertice: il liceo Masséna di Nizza si colloca infatti al quarto posto nel dipartimento con 14,54, a ridosso dei migliori. Tuttavia, il resto della top ten resta appannaggio delle scuole private, a conferma di un sistema ancora fortemente polarizzato.



Tra queste figurano diversi istituti di prestigio distribuiti lungo la Costa Azzurra: Sasserno e Stanislas a Nizza, Saint-Joseph a Roquebrune-Cap-Martin, Fénelon a Grasse, lo Stanislas di Cannes e il Mont Saint-Jean di Antibes. Un panorama che riflette la forte competitività dell’offerta educativa privata nella regione.



Non mancano, infine, le criticità. In fondo alla graduatoria si collocano tre licei pubblici – Bristol a Cannes, Pierre e Marie Curie a Mentone e Les Eucalyptus a Nizza – unici nel dipartimento a non raggiungere la sufficienza. Un dato che evidenzia, ancora una volta, le profonde disparità interne al sistema scolastico locale.



Tra conferme e sorprese, la classifica 2026 restituisce dunque un’immagine complessa: se il privato continua a dominare, il pubblico dimostra di poter competere ai massimi livelli, quando sostenuto da qualità didattica e contesto favorevole.



