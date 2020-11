“Amarsi…a distanza”, la foto del giorno

In momenti di forte difficoltà, vi sono delle fotografie che aiutano lo spirito, che danno spazio all’immaginazione, che fanno “vivere bene”.



Come questa fotografia scattata da Silvia Assin, nel Vieux Nice, che racconta l’amore al tempo del Covid, due giovani, mano nella mano, pur mantenendo le distanze e il cagnolino che, a sua volta, “si tiene ad almeno un metro”.

Gesti di affetto e di rispetto che meritano di essere sottolineati



L’abbiamo intitolata “Amarsi…a distanza”: questa foto è in ogni caso una testimonianza dei tempi.



