Ligue 1: la partitissima sarà Monaco – Lille, il Nizza a Reims cercherà di scacciare la crisi

Nemmeno il tempo di fiatare e, dopo l’intermezzo infra settimanale europeo, riparte il campionato di Ligue 1 che propone alcuni interessanti incontri.

La tredicesima giornata avrà il suo avvio domani sera con un derby che, se ci fosse il pubblico, sarebbe facile definire infuocato: Marsiglia – Nimes.

Due belle gare sono in calendario sabato 5 dicembre: Rennes – Lens che contrappone due squadre delle zone alte della classifica e Montpellier – Paris Saint Germain che potrebbe anche serbare qualche sorpresa.

Tutte le altre gare si giocheranno domenica 5 dicembre: all’ora di pranzo il Lille scenderà in campo a Monaco, uno scontro tra due squadre che si trovano al secondo posto in classifica.

Il Nizza in crisi di risultati scenderà in campo a Reims, contro una squadra che si trova ai confini della zona retrocessione e che cercherà di conquistare i tre punti in palio.

Fra le altre gare in programma spiccano Metz – Lione e Bordeaux – Brest, mentre completano il tabellino Angers – Lorient, Digione – Saint Etienne e Nantes – Strasburgo.

Si sono disputate, intanto, le tre gare che vedevano impegnate le compagini francesi in Champions.

Questi i risultati della seconda giornata di ritorno

Nel girone C, il Marsiglia ha vinto contro l’Olympiacos, mentre è finita in pareggio Porto - Manchester City.

Classifica

Manchester City FC 13

FC Porto 10

Olympiacos FC 3

Olympique de Marseille 3





Nel girone E il Krasnodar ha battuto il Rennes, mentre il Chelsea è andato a vincere a Siviglia.

Classifica

Chelsea FC 13

Sevilla FC 10

FC Krasnodar 4

Stade Rennais FC 1



Nel girone H, il Manchester United ha perso in casa ad opera del Paris Saint Germain e il Besaksehir è stato sconfitto dal Leipzig.

Classifica

Manchester United FC 9

Paris Saint-Germain 9

RB Leipzig 9

İstanbul Başakşehir 3



Europa League

Nel girone C, questa sera il Nizza ospiterà il Bayern Leverkusen, mentre lo Slavia Praga se la vedrà con l’Apoel Beer Sheva

Classifica

SK Slavia Praha 9

Bayer 04 Leverkusen 9

OGC Nice 3

Hapoel Beer-Sheva FC 3



Nel girone H il Lille ospiterà lo Sparta di Praga e il Milan se la vedrà con il Celtic.

Classifica

LOSC Lille 8

AC Milan 7

AC Sparta Praha 6

Celtic FC 1 1