Nizza e Tende: “contrasti” di capodanno (Foto)

Quelle che proponiamo sono alcune foto in contrasto tra loro.

Tutte ricavate dalle reti sociali, con il comune denominatore di essere state scattate tra San Silvestro e Capodanno.



Due località entrambe “care” agli italiani: una di mare (Nizza) ed una di montagna (Tende).



Il mare e le vette, la mareggiata e la nevicata, la luna in cielo e le nuvole.

Abbiamo scelto queste due località per raccontare capodanno 2021, per fare gli auguri, per mettere la lente ai contrasti.



Dalla polizia nei quartieri a vigilare alla pace innevata della località montana, con i pompieri, al sempre insostituibili, che in gruppo porgono gli auguri.