Lungomare pedonale nei fine settimana: Menton modifica la propria viabilità

Modifica la viabilità a Menton che intensificherà le azioni a favore della mobilità dolce inaugurando nuove piste ciclabili.

A partire da sabato, durante il periodo di confinamento, il lungomare sarà pedonale.

Nei due fine settimana del 27 e 28 febbraio e del 6 e 7 marzo, durante i quali non si potrà uscire di casa se non per un’ora al giorno o per ragioni impellenti, d'intesa con la Prefettura, il Comune di Mentone ha deciso di mantenere pedonale il lungomare, come inizialmente già previsto in occasione della Fête du Citron revisitée.

La strada Bord de mer sarà chiusa al traffico fino alle 6 del lunedì successivo.

Da oggi, giovedì 25 febbraio, sono allestite, in via sperimentale, piste ciclabili nei contro viali delle Vallées du Borrigo e du Careï.

I ciclisti e gli automobilisti saranno informati che stanno entrando in una pista ciclabile mediante segnaletica installata agli ingressi delle corsie, dove la velocità è già limitata a 30 km orari.

Contestualmente, il Comune di Menton testerà un secondo dispositivo: le biciclette a pedalata assistita (VAE) self-service disponibili 24 ore su 24.

In totale saranno disponibili 10 biciclette, il noleggio (15 centesimi al minuto) verrà effettuato utilizzando l'applicazione Bik'air e la carta di credito.