Nizza si colora di blu nella giornata della consapevolezza sull'autismo

Il 2 aprile è stata dichiarata, dalle Nazioni Unite, "Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo".

In occasione di questa giornata, la città di Nizza si unisce all'iniziativa lanciata dall'associazione americana Autism speaks, "Ligh It Up Blue" per illuminare, in tutto il mondo, monumenti simbolici in blu, colore attribuito all'autismo.

Una maniera per sensibilizzare l'opinione pubblica su una disabilità che colpisce in Francia, ancora oggi, 700 mila persone.

Le persone con disturbo dello spettro autistico (ASD) e le loro famiglie sono costrette a dover affrontare diversi pregiudizi che ostacolano l'inclusione.

Questa sera diversi edifici e siti emblematici della città di Nizza si illuminano di blu: il municipio, la Torre Bellanda, la Tête Carrée e la serra del Parc Phoenix.

Sull’argomento è intervenuto il Sindaco di Nizza Christian Estrosi: “La città di Nizza e la Métropole Nice Côte d'Azur si contraddistinguono per il loro approccio inclusivo al 100% per garantire che le persone con disabilità abbiano percorsi facilitati e adattati.

Al fine di fornire una risposta umana, più vicina alle preoccupazioni delle famiglie, sviluppiamo l'inclusione fin dalla prima infanzia, anche nello sport, nel tempo libero, nell'accesso al lavoro (le nostre comunità sono tassative rispetto all'obbligo legale di assumere lavoratori disabili), nelle abitazioni.



Sostenere l'azione "Light It Up Blue" è sostenere tutti coloro che sono coinvolti nel percorso della vita di una persona con disabilità per combattere contro le difficoltà e sviluppare un ambiente premuroso e inclusivo. Oggi siamo tutti in blu!".