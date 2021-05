Spiaggia pubblica nel Principato di Monaco? Il Larvotto riapre a luglio. 7 bandi aperti per nuove attività

All'inizio di luglio la spiaggia pubblica del Larvotto completamente rinnovata sarà nuovamente aperta ai residenti e ai turisti.

Si prevedono i seguenti servizi:

- Accompagnatori di spiaggia: La Rose des Vents, Le Neptune, La Note Bleue, Le Miami;

- Il ghiacciaio Mullot, - L'unicorno; - Il Palais du Maillot;

- Il Centro Palestra Larvotto;

- L'Accademia Monegasca del Mare / Scuola Blu.

In secondo luogo, a partire da questo inverno, residenti e visitatori potranno godersi una vera e propria nuova area commerciale poiché altri sette negozi completeranno l'offerta dopo l'estate.

Le candidature devono essere inviate all'Amministrazione entro e non oltre il 14 giugno 2021 a mezzogiorno.



- Quattro locali potranno ospitare tutti i tipi di attività, escluse foce, superfici di circa 103, 98, 62 e 61 m².

- Tre locali consentiranno lo stabilimento di attività alimentari quali ristoranti, bar, brasserie, caffè o sala da tè, duplex sul lungomare superiore e inferiore del Larvotto, con una superficie totale approssimativa di 249, 209 e 185 m² e un appezzamento di terreno al lungomare superiore, adibito a terrazzo, rispettivamente in caso di attività di ristorante / bar circa 125, 46 e 46 m².

A titolo indicativo, le attività in grado di raggiungere questi obiettivi si riferiscono alle attività di Tipologia “Bazaar Revisited”, articoli per la casa e l'ufficio, accessori moda e di tendenza, istituti di bellezza, giocattoli antiquati, negozi di artigianato; il concetto di vendita anche l'effimero potrebbe essere sviluppato. Le attività selezionate, così come quelle che torneranno a luglio, dovranno aprire tutte l'anno e partecipare all'animazione del quartiere