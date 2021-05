Un altro piccolo segnale: tornano i trenini turistici

Il trenino turistico in Place Massena a Nizza

Un altro segnale “tangibile” della prima “mini ripresa” della normalità: a partire da mercoledì prossimo, 19 maggio, i trenini turistici potranno tornare a muoversi lentamente lungo le strade cittadine.

Non è un fatto di poco conto e rappresenta una tappa importante sia per quanto riguarda il mondo del turismo, sia per quello delle attività di socializzazione rivolte ai bambini e alle famiglie.

A Nizza i 3 trenini circolanti sono elettrici e il loro tour è di 7 chilometri alla scoperta della città: grazie ad una rinnovata potenza possono inerpicarsi fin sulla Collina del Castello.



Le regole imposte dal 19 maggio sono peraltro stringesti: trasportare non più del 50% della propria capacità, fatta eccezione per i gruppi famigliari e divieto di mangiare a bordo.



Poi pian piano le regole diventeranno meno strette e dal 9 giugno potranno viaggiare con il 65% dei posti occupati, sempre col divieto di mangiare a bordo.

La normalità tornerà il 30 giugno, quando anche pop corn e zucchero filato potranno tornare a ristorare i viaggiatori.



A Nizza sono due i circuiti possibili per chi vuole concedersi un tour sul uno dei tre “petit train” circolati.

La partenza è per tutti dalla Promenade des Anglais, davanti al Monument du Centenaire: i tour sono della durata di 45 minuti e propongono:

Circuito bas « centre ville »

Circuit haut « château »

Nella capitale della Côte d'Azur i trenini turistici circolanti sono, dal 2019, elettrici: a gestirli è la Compagnie des Petits Trains du Sud che, per abbracciare la scelta 100% ecologica, ha investito 2 milioni di euro.