Monaco, siglato accordo di cooperazione tra il Servizio del Congelamento dei Beni e la Direzione della Sicurezza Pubblica

L'11 dicembre scorso è stata firmata una convenzione di cooperazione tra il Direttore del Servizio di Gestione dei Beni sequestrati o confiscati di Monaco, Richard DUBANT e il Direttore della Sicurezza pubblica, Eric ARELLA.

Il partenariato si inserisce nel quadro dell'attuazione degli impegni internazionali del Principato e delle disposizioni di diritto interno relative alla lotta contro il riciclaggio del denaro, il finanziamento del terrorismo (LCB/FT) e la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

La convenzione ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione tra questi due servizi, nel quadro della gestione dei beni sequestrati o confiscati sia a Monaco che all'estero, in particolare per quanto riguarda la preparazione delle decisioni di sequestro dei beni criminali, l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro o di confisca e l'organizzazione di azioni d'informazione o di formazione destinate a promuovere le buone pratiche utili alla realizzazione dei sequestri e delle confische in materia penale.

Sul piano operativo, questo quadro di cooperazione mira anche a consentire l'individuazione dei beni che possono essere sequestrati fin dall'inizio delle indagini penali e a prevedere le modalità della loro conservazione.