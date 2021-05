La Bandiera Blu sventola a Porto Vecchio e Garavan, per Mentone è un'altro successo

Anche quest'anno la Città di Mentone potrà issare con orgoglio la sua Bandiera Blu in ben due luoghi: al Porto Vecchio e al Porto Turistico di Garavan.

Mentone è quindi una delle 8 città des Alpes-Maritimes premiata con questo importante riconoscimento che gli è stato assegnato per :

Educazione ambientale con implementazione di 3 attività di educazione ambientale;

Gestione dei rifiuti con raccolta differenziata di almeno 3 tipologie di rifiuti domestici e 3 tipologie di rifiuti speciali;

Gestione ambientale con installazione di una pompa per il recupero delle acque reflue e politica di recupero e trattamento delle acque reflue;

Gestione del sito: disporre di un livello soddisfacente di attrezzature, nonché di attrezzature per la formazione e la sicurezza adeguate alle dimensioni del porto.