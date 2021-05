Marineland ad Antibes riapre venerdì 11 giugno con scrupolose misure di sicurezza

Venerdì 11 giugno lo zoo di Marineland riaprirà finalmente al pubblico dopo oltre sei mesi di chiusura legata alla crisi sanitaria e alle restrizioni imposte in Francia.

"È un sollievo per tutti noi, così come per i visitatori, che ci hanno sempre sostenuto sui social media. Come molti, siamo stati costretti a reinventarci per continuare a trasmettere i nostri messaggi educativi e sensibilizzare alla conservazione della biodiversità, e oggi potremo finalmente riprendere pienamente le nostre attività, accogliere nuovamente i nostri visitatori e ritrovare le dinamiche positive dello zoo, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti ” dichiara il direttore di Marineland, Pascal Picot.

Per poter accogliere il pubblico nelle migliori condizioni e garantire la salute e la sicurezza di tutti, sono state messe in atto rigorose misure che riprendono scrupolosamente il protocollo sanitario nazionale, ma per accedere al parco non sarà richiesto alcun libretto sanitario o test virologico.

Gli incontri con gli animali si svolgeranno in piccoli gruppi nel rispetto delle misure di sicurezza e prima di ogni evento e spettacolo saranno trasmessi messaggi che ricordano le principali misure precauzionali. Nonostante la chiusura dei luoghi aperti al pubblico da novembre, il parco ha continuato la sua missione di garantire il benessere degli animali.

La riapertura della piccola fattoria di Kid's Island è prevista per sabato 12 giugno.

