Thello cessa il servizio e invia un messaggio “Utilizzate il Frecciabianca fino a Ventimiglia e poi il Ter”!

“Buongiorno, la circolazione dei treni - giorno della linea Milano - Nizza- Marsiglia è interrotta a partire dal 1° luglio 2021.

Grazie per la vostra comprensione. Comunque dovremmo essere a Nizza il 2 luglio con Frecciabianca fino Ventimiglia (stessi orari del Thello) + Ter SNCF . A presto”.

Questo il messaggio che hanno ricevuto quanti hanno cercato di prenotare un viaggio su Thello a partire dal 1° luglio: era il treno che collegava Milano con la Costa Azzurra, un mezzo di trasporto che, soprattutto i lombardi, giudicavano eccezionale e che consentiva di collegare la capitale lombarda con le spiagge assolate del Sud Est francese.

Dal 1° luglio Thello va in pensione, gli uffici a Nizza, alla Gare di Thiers, sono stati smantellati e chi cerca di prenotarsi riceve un messaggio chiaro quanto conciso: “Prendete il Frecciabianca fino a Ventimiglia e poi salite sui trasporti regionali francesi”.

La società, una controllata della compagnia ferroviaria pubblica Trenitalia, ha così formalizzato la fine della linea che collegava Lombardia e PACA a partire dal 2014: a causa del Covid e della riduzione dei passeggeri il numero dei collegamenti già era stato ridotto, ora giunge lo stop.

Per molti giungere in Costa Azzurra diventa un bel problema!

Sotto il punto di vista sindacale, in un comunicato si legge che: “Trenitalia effettuerà nuovi collegamenti con due coppie di Frecciabianca sulla tratta Milano – Ventimiglia dal 1° luglio al 19 settembre, in attesa di verificare se sarà possibile effettuare anche la terza coppia, se si potranno sostenere con i contributi del contratto di servizio universale e prorogare i servizi oltre tale data”.