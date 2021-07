Da domani torna la vendita dei biglietti sui bus di Lignes d’Azur

Un altro “piccolo” segnale di ritorno verso la normalità: da domani sarà nuovamente possibile acquistare a bordo i biglietti del bus delle linee urbane ed extra urbane gestite da Lignes d’Azur.

Il servizio era stato sospeso nel mese di marzo dello scorso anno in piena ondata pandemica, ora torna la possibilità di “allungare” 1,5 euro all’autista per ottenere un biglietto singolo (Solo 1 voyage) oppure 5 euro per ottenere quello che “copre” 24 ore (Pass1jour).



Lignes d’Azur, nel comunicare la “novità” che sicuramente farà piacere a molte persone, raccomanda di non perdere le “buone abitudini”! di questi mesi e di approvvigionarsi dei biglietti ai distributori o di utilizzare l’applicazione Nice Ticket disponibile su iPhone e Android, tramite il sito www.lignesdazur.com o alle agenzie di vendita.