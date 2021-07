Oggi la Promenade è riservata alle biciclette

Spazio alle biciclette e solo a loro: oggi, domenica 4 luglio, la Promenade des Anglais, a Nizza, sarà chiusa al traffico dei veicoli dalle 9 alle 17 e sarà interamente dedicata alle biciclette.

Non solo la pista ciclabile, ma anche le due carreggiate per sottolineare la convinzione e la fermezza con la quale Nizza persegue l’obiettivo di incentivare il più possibile l’uso delle due ruote per liberare dal traffico delle vetture il centro cittadino.



Nella giornata di oggi la Promenade, nel tratto che va da Boulevard Gambetta ad Avenue Max Gallo sarà destinata alle biciclette e solo a loro.

Che la bicicletta sia la regina in questa parte della Costa Azzurra lo dimostrano alcuni dati.



La Métropole Nice Côte d’Azur, tenendo conto dei 49 comuni che la compongono, registra 179 chilometri di piste ciclabili, 52 dei quali nella sola città di Nizza con una progressione notevole: il chilometraggio è quasi raddoppiato negli ultimi anni.



L’obiettivo è quello di giungere al 2030 con la riduzione di almeno il 55% delle emissioni di gas serra.



Attualmente una serie di contributi agevola in tutta l’area metropolitana l’acquisto di biciclette “normali” (fino a 100 euro) o elettriche (fino a 200 euro), ad approfittare di queste agevolazioni sono già state 7mila persone.



Oggi sulla Promenade, dunque, si pedala solo, ma non sarà che un inizio.

Saranno organizzate manifestazioni e incontri riservati ai ciclisti per tutta l’estate.

Prossimo appuntamento martedì 6 luglio tra le 9,30 e le 11,30 sul piazzale di fronte alla facoltà di Saint-Jean-d’Angély davanti alla Maison de l’étudiant.