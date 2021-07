Kimbo conquista per il quinto anno consecutivo il Quality Award

Anche il 2021 porta per Kimbo nuovi prestigiosi riconoscimenti. Il brand che interpreta il valore del caffè italiano nel mondo riceve per il quinto anno di fila il Quality Award. Il premio rappresenta un autorevole attestato della qualità assicurata da Kimbo, come rivela l’apprezzamento espresso dai consumatori che hanno approfittato delle miscele di caffè del marchio partenopeo.

La premiazione ha riguardato tutta la gamma di porzionati firmata Kimbo, cialde compostabili e capsule compatibili Nespresso®*Original®*, Nescafè®* Dolce Gusto®* e Lavazza®* A Modo Mio®*. Il 2021 porta una novità rispetto alle precedenti edizioni: è stato premiato anche il caffè macinato Gusto di Napoli. Un’affermazione dell’eccellenza dell’azienda partenopea nel campo della tradizione e cultura del caffè.

Kimbo ha infatti già ottenuto due successi nelle edizioni 2017 e 2018 di Quality Award per la linea Kimbo Espresso capsule compatibili con le macchine ad uso domestico Nespresso®*Original®*. Nell’anno successivo (2019) sono state protagoniste le capsule Kimbo BioOrganic, mentre nel 2020 la gamma completa di porzionati e cialde compostabili.

In merito all’ufficializzazione dei premiati, l’evento si è tenuto nel giorno di Natale tramite uno spot TV trasmesso sulle principali reti nazionali (Sky TG24 e Real Time) e attraverso una comunicazione consumer sul web e sui social.

Quanto ai prodotti che hanno riscosso maggiore apprezzamento incontriamo Gusto di Napoli, un’inedita referenza moka prodotta con le migliori origini di Arabica e Robusta per accompagnare il consumatore in un viaggio sensoriale tra le strade di Napoli.

Un’altra proposta diventata popolare è costituita dalla nuova linea di capsule compatibili con le macchine a uso domestico Lavazza*® A Modo Mio®*, composta da una selezione di tre differenti miscele premium dal sapore autentico: Napoli, Intenso e Armonia 100% Arabica. La soluzione perfetta per approfittare, in singole dosi, del gusto inconfondibile della tostatura napoletana di Kimbo.

In occasione del Quality Award 2021, l’azienda partenopea ha visto premiati molti prodotti della sua proposta, confermando così l’attenzione verso qualità ed eccellenza, interpretando con efficacia le richieste di un pubblico esigente e diversificato.

Capsule e cialde compatibili e le miscele di caffè macinato di Kimbo sono disponibili sia nei migliori supermercati che nello shop online ufficiale all’indirizzo www.kimbo.it/shop/.

*Questo marchio non è di proprietà di Kimbo