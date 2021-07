“Grandi emozioni”, domani sera terzo appuntamento a Cannes col Festival International d’Art Pyrotechnique

Terza serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: domani sera, mercoledì 29 luglio , alle ore 22 sarà la volta di Lux Factory e del suo designer Arnaud Fouriau a colorare il cielo con uno spettacolo dal titolo: "Grandi emozioni".



Lux Factory



Regista: Arnaud Fouriau

Tema: “Grands frissons”

Fondata nel 2017, Lux Factory gode già di un’ottima reputazione: vincitrice del Festival Internazionale Ignis Brunensis 2018 nella Repubblica Ceca (Premio per la migliore colonna sonora e premio per il miglior design), ha ottenuto anche il premio della giuria e 1° premio del pubblico al Festival Internazionale di Arte Pirotecnica di Courchevel 2019 oltre ad essere stata scelta per lo spettacolo di chiusura del FIAP 2019 a Cannes.

Con Lux Factory il fuoco d’artificio si trasforma in un mezzo di espressione oltre a creare una sorta di alleanza tra arti visive e sonore.

L'obiettivo è coinvolgere tutti i sensi dello spettatore per immergerlo nel cuore dello spettacolo.



Film fantastici, catastrofi, azione, horror: sono diversi i generi che suscitano le sensazioni ricercate dagli appassionati di cinema. La musica é inseparabile dalla messa in scena nel cinema, la sua vocazione è quella di sublimare le emozioni.

Lux Factory propone, con “Grands frissons” di esplorare queste sensazioni attraverso coreografie impressionanti che propongono momenti emozionanti e situazioni da brivido. Onde di luci si alzeranno davanti alla Croisette, immergendo il pubblico nel cuore dell'azione.



Lo spettacolo pirotecnico sarà sottolineato da una colonna sonora che proporrà le seguenti musiche:

Dark knight rises: why so serious? /Like a dog chasing a car mix – Hans Zimmer & James Newton Howard

Jaws/Les dents de la mer: Main title and first victim – John Williams

Saw : Denkst Du Es Ist Vorbei – Darklife

La cité de la peur : « Tu bluffes Martoni » – Jean-Christophe Bouvet

Dunkrik : Supermarine – Hans Zimmer

The equalizer: Vengeance – Zack Hemsey

REC: Vudu – Carlos Ann

Mars attack main title – Danny Elfman

Interstellar: No time for caution – Hans Zimmer

Twister: Humans Being – Van Halen