L’OGC Nice “svela” le proprie divise (Foto)

Riparte il campionato di calcio della Ligue 1 e l'OGC Nice presenta le quattro divise per la stagione 2021-2022.

La collezione per la nuova stagione, che si preannuncia entusiasmante, è composta da 4 diversi divise che uniscono tradizione e modernità.

Tradizione nei colori utilizzati: tutti i colori che compongono l'intera collezione (Bianco, Rosso, Nero e Oro) ricordano lo stemma del Club.

Modernità attraverso la sobrietà il look é affinato ed elegante così come il taglio aderente dei calzoncini.

Colletto polo senza bottoni e polsini a coste aggiungono eleganza alle divise realizzate in materiale tecnico Softlock. Lo slogan dei tifosi "Issa Nissa" appare sul retro del colletto di tutta la collezione "match" 2021-2022.



La maglia che verrà utilizzata nelle gare interne è una sorta di ponte tra la squadra di ieri e quella di oggi. Le sue sottili bande rosse e nere, che scendono lungo il petto e la schiena e sfumano a favore del nero completo su spalle e maniche, sono ornate da un colletto bianco. Bianco che si ritrova anche in fondo alle maniche, sui pantaloncini e sui calzini.



Per gli incontri esterni, il Nizza avrà a disposizione 3 divise. Una tenuta da gioco che mette in primo piano i colori "originari" dell’OGC Nice poiché è interamente rossa, impreziosita da tocchi di nero. Un completo bianco ornato d'oro - colletto, polsino, stemma del club, sponsor, nome e numero - e la sua controparte scura, tutta nera, anch'essa arricchita da dettagli dorati.



La collezione "match" per la stagione 2021-2022 è già in vendita su boutique.ogcnice.com, presso la Boutique Ufficiale, 4 place Masséna e presso la Boutique dello Stadio.