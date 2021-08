A Limone Piemonte il 28 agosto al via 'Drive Earth'

Una intervista tra amici è il modo giusto per inaugurare il Drive Earth 2021, evento dedicato alla passione per i motori che avrà luogo a Limone Piemonte dal 28 agosto al 19 settembre, in collaborazione con il Comune, l’Azienda Turistica del Cuneese e con il supporto di ACI. Tanti gli appuntamenti tematici con le due e le quattro ruote, il primo è l’incontro intervista con 3 grandi campioni del rally storico.

Gianmaria Aghem con all’attivo più di 400 partecipazioni in competizioni automobilistiche di livello internazionale, 1 volta vincitore del rally storico di Montecarlo, 5 volte vincitore del rally storico di Sanremo “Coppa dei Fiori”, detentore di 7 record mondiali di categoria ci racconterà la sua fantastica avventura vissuta alla Pechino Parigi.

Alberto Bergamaschi ha partecipato ad oltre 500 competizioni nazionali ed estere, vinto 4 campionati italiani e 3 campionati di ghiaccio, ci racconterà le storie e le passioni nate intorno agli oltre 30 anni di competizioni automobilistiche.

Danilo Scarcella, già responsabile delle pubbliche relazioni di Continental e pilota dall’indiscusso talento, sarà un mediatore d’eccezione nei racconti dei due amici. Gli farà da gregario Paolo Pini, grande appassionato di auto ed affermato collezionista italiano.

I quattro testimoni del rally storico si incontreranno nella cornice di Limone Piemonte sabato 28 agosto per farci rivivere la grande passione per l’automobile e gli aneddoti intorno ad un mondo tanto vasto quanto significativo ed affascinante per la storia automobilistica italiana.

L'articolo è stato realizzato su iniziativa dell'ATL del Cuneese per la valorizzazione locale.