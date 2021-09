Sentieri della Costa Azzurra: il Kilomètre Vertical di Saint Martin Vésubie

Pur senza smettere quelli del fotografo, questa volta Danilo Radaelli ha indossato anche quelli dell’atleta e si è cimentato nel Kilomètre Vertical di Saint Martin Vésubie, nel cuore del Parco del Mercantour.

Il Kilomètre Vertical è, innanzi tutto, una gara in cui i concorrenti devono percorrere 1000 m di dislivello coprendo la distanza più breve possibile .

Oltre alla gara che vi si svolge, il percorso, sempre disponibile, fa anche parte dei sentieri che si snodano nel comune di Saint-Martin-Vésubie ed è una palestra di formazione.

Nel 2013, il percorso è stato sede dei primi campionati francesi di chilometro verticale.

La gara si svolge su un percorso in salita disegnato tra il cuore del paese e la vetta della cima di La Palu. Attraversa boschi e paesaggi rocciosi, prima di terminare in un grazioso prato in pendenza, da cui il panorama mozzafiato spazia dalla costa fino alla cima del Monte Argentera in Italia, che sale a 3.297 m sul livello del mare.

Nelle fotografie la “performance”, chiaramente non competitiva, di Danilo Radaelli che ha voluto “provare” da solo il percorso e il suo racconto attraverso le immagini.